РИАМО - 15 янв. В центре столицы двое безработных молодых людей напали на мужчину, избили его, после чего похитили зарядное устройство и провод от мобильного телефона, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Полицейские заметили драку в ходе патрулирования на улице Никольская, дом 25. Участников драки задержали и доставили в отделение полиции.

«Установлено, что 14 января в 02:00 по указанному адресу двое граждан, применив насилие в отношении пострадавшего, открыто похитили у него зарядное устройство и провод для телефона сотовой связи», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 1,5 тысячи рублей.

Двое подозреваемых 1998 года рождения задержаны. Пострадавшего – мужчину 1988 года рождения – госпитализировали в медучреждение с ушибами и ссадинами.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).