РИАМО - 15 янв. Движение электричек на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) ввели в график после сбоя во вторник вечером, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.
«Московская железная дорога ввела в график пригородные поезда Курского направления. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию. В пути с увеличенным интервалом следуют только два поезда. Диспетчеры проводят работу, чтобы сократить их опоздание», – сказал собеседник агентства.
На участке произошел сбой в движении поездов из-за незапланированной остановки электрички.
Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, добавил собеседник.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии