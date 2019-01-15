РИАМО - 15 янв. Движение электричек на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) ввели в график после сбоя во вторник вечером, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

«Московская железная дорога ввела в график пригородные поезда Курского направления. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию. В пути с увеличенным интервалом следуют только два поезда. Диспетчеры проводят работу, чтобы сократить их опоздание», – сказал собеседник агентства.

На участке произошел сбой в движении поездов из-за незапланированной остановки электрички.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, добавил собеседник.