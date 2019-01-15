РИАМО – 15 янв. Президент РФ Владимир Путин распорядился назначить нового посла в Центральноафриканской Республике (ЦАР), пишет во вторник Газета.ru.

Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Титоренко Владимира Ефимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», – сообщается в указе.

Новый посол в ЦАР Владимир Титоренко сменил на посту Сергея Лобанова.

Владимир Титоренко ранее занимал должности посла России в Ираке, Алжире, был также чрезвычайным и полномочным послом РФ в Катаре.

Бывший посол России в ЦАР Сергей Лобанов ранее служил советником-посланником посольства России в Гане. Кроме того, был начальником отдела, заместителем директора департамента безопасности.