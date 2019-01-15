РИАМО - 15 янв. Для епархиальных и приходских информационных служб подготовили рекомендации по ведению групп в социальных сетях, так, текстам в группах церковных служб следует придавать вид доверительной беседы, сообщается на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массой информации Московского патриархата РПЦ.

«Сегодня человек создал и освоил еще одну часть мира, которую мы называем социальными сетями. А поскольку Церковь состоит из людей — она должна быть там, где находится ее паства, и использовать для проповеди все средства и возможности, не нарушающие закона божьего, канонических правил и святоотеческой традиции», — говорится в сообщении.

В материале указывается специфика социальных сетей, особенно отмечается доверие аудитории к информации, публикуемой в соцсетях. Кроме того, в рекомендациях указываются популярные платформы и их особенности, перечисляются способы привлечения подписчиков – «следует сообщить об открытии группы всем прихожанам, знакомым и родным, призвав их подписываться на нее».

«Текстовое наполнение церковных аккаунтов в социальных сетях не должно выделяться из общей массы публикаций. Язык соцсетей — разговорный и даже просторечный, поэтому церковные канцеляризмы буду выглядеть там неорганично. Ввиду этого необходимо делать акцент на «нативность» текстов, придавая им вид доверительной беседы», — добавляется в сообщении.

Желательно также избегать явных нравоучительных интонаций, привлекая посетителя искренним общением на равных.

«Немаловажной является и работа с комментаторами. Если эта форма работы не будет проводиться, начнется отток подписчиков и утрата интереса к сообществу. Сегодня общение через систему комментирования является прекрасной возможностью обратной связи и показывает степень вовлеченности аудитории», — указывается в рекомендациях.

Кроме того, рекомендуется выявлять и минимизировать последствия распространения негативной информации. Негатив выявляется в процессе мониторинга социальных сетей через поисковые системы. По итогам мониторинга возможны подготовка и публикация официальных комментариев и выработка стратегии разрешения возникшего конфликта.

Ранее Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ опубликовал памятку для священников с рекомендациями и советами о том, как следует вести видеоблоги.

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