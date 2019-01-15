РИАМО - 15 янв. Незапланированная остановка электрички стала причиной сбоя в движении поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) во вторник вечером, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

«Московская железная дорога принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Курского направления, задержанных в результате незапланированной остановки одной из электричек. Электропоезд продолжил движение по маршруту», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент возможны точечные корректировки в расписании электричек, в том числе диаметральных.