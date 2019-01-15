РИАМО - 15 янв. Мужчина, который пострадал в результате падения сосульки в Лялином переулке в столице, находится стабильно тяжелом состоянии, он был госпитализирован с серьезной черепно-мозговой травмой, говорится в сообщении пресс-службы управляющей компании «Дом-мастер».

Во вторник в Лялином переулке, 20, произошел сход наледи. Мужчина из Брянска, оказавшийся в это время у здания, пострадал и был направлен в больницу. Он получил серьезную черепно-мозговую травму. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

«Пострадавший мужчина находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам медиков, состояние на текущий момент оценивается как стабильно тяжелое. Руководство управляющей компании взаимодействует с семьей пострадавшего по оказанию необходимой помощи», — говорится в сообщении.

В настоящее время работы по очистке кровли ведутся альпинистом. Сотрудники компании на участке проводят регулярные дежурные обходы.

Накануне из-за объявленного «желтого» уровня опасности погоды УК полностью очистила кровлю. В связи с остатками наледи на выступах и карнизах фасада дома (ниже уровня кровли) и невозможности доступа для ее удаления была заказана специальная автовышка, и привлечены промышленные альпинисты. Тротуар вокруг дома был огорожен сигнальной лентой - на период до прибытия спецтехники и специалистов. На фасаде дома были размещены предупреждения о возможном сходе наледи.

Жителей и гостей столицы призвали не пренебрегать предупреждениями об опасности, соблюдать меры предосторожности при нахождении вблизи опасных участков и не нарушать границы участков, огороженных специальными средствами.