РИАМО - 15 янв. Электрички могут задерживаться на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) вечером во вторник по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.
«По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Курском направлении», – говорится в сообщении.
Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график, добавляется в материале.
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