РИАМО - 15 янв. Электрички могут задерживаться на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) вечером во вторник по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Курском направлении», – говорится в сообщении.

Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график, добавляется в материале.