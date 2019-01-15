РИАМО – 15 янв. Выращивание растений на Луне является интересным экспериментом, однако это не научное достижение, сообщил ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Михаил Герасимов.

Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно провел первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности. На Луне уже взошли семена хлопка. Несмотря на такие суровые испытания окружающий среды, как низкая гравитация, сильная радиация и большая разница температур, они показали хороший рост.

«Это просто один из дополнительных шагов по исследованию Луны. Скорее, это технологическое достижение, не научное. Они сейчас делают только первые шаги, и никаких результатов пока нет. Атмосфера там создается более или менее земная – воздушная среда. Минералы там такие же, как и на Земле. Так что ничего особенного нет. Это просто интересный эксперимент», – сказал Герасимов в интервью Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что на Луне можно все выращивать, только неизвестно, как потом будут эти растения эволюционировать – это длинный процесс. По мнению ученого, надо смотреть, как растения развиваются, какое потомство дают в этих условиях.

Проект «Чанъэ-4» – это запуск первого аппарата на так называемую темную сторону Луны с возможностью его отслеживания онлайн благодаря работе на орбите специального спутника. Ученые проводят различные эксперименты для того, чтобы протестировать возможности создания на спутнике Земли постоянной базы.