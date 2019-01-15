РИАМО - 15 янв. На Быковском шоссе в Подмосковье сотрудник столичного спецподразделения полиции оказал помощь мужчине, попавшему в серьезное ДТП, сотрудник вытащил пострадавшего из загоревшегося автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Дорожно-транспортное происшествие, свидетелем которого стал старший лейтенант полиции Александр Корольков, произошло на Быковском шоссе. Водитель иномарки на большой скорости не справился с управлением и столкнулся с впереди движущимся автомобилем. От сильного удара машина вылетела на встречную полосу, несколько раз перевернулась, после чего загорелась.

«Сотрудник ОМОНа бросился на помощь водителю загоревшегося автомобиля и вытащил его из салона. Убедившись, что в машине больше нет пассажиров, Александр потушил возгорание», – говорится в сообщении.

Также на место ДТП были вызваны оперативные службы и медики.