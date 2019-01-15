В Подмосковье стартует экоакция «Подари своей елке вторую жизнь». С 15 по 31 января на территории наиболее крупных городов Подмосковья будут функционировать брендированные пункты приема использованных натуральных новогодних елок.

Цель этой акции – научить жителей правильно обращаться с крупногабаритным мусором, а также создать возможность для восстановления зеленого хвойного фонда Подмосковья. Так как щепа после переработки елок пойдет именно на посадку новых деревьев.

Деревья измельчат в щепу с помощью специальных дробилок, далее их используют для компостирования и производства почвогрунтов, а также в составе полезных удобрений, которые будут применены при посадке новых елок в рамках проведения акций «Лес победы» и «Посади свое дерево».

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