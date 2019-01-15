РИАМО - 15 янв. В интернете опубликовали первый официальный трейлер фильма о супергерое «Человек-паук: Вдали от дома», главную роль в котором исполнит Том Холланд, сообщается на сайте kp.ru.

«Во вторник, 15 января, в сети появился первый официальный трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома». <…> Продолжение самого кассового супергеройского фильма 2017 года выйдет в прокат 5 июля этого года», – говорится в сообщении.

Главную роль в фильме, как и в его предыдущей части, исполнит актер Том Холланд. В сиквеле покажут путешествие Питера Паркера по Европе.

В основном актерском составе помимо Холланда – Зендая (Мишель Джонс) и Мариса Томей (тетя Мэй). Также к ним может присоединиться Джейк Джилленхол, который сыграет одного из главных врагов супергероя – Мистерио. Есть версия, что в новой части «Человека-паука» он станет положительным героем.

Картина «Человек-паук: Вдали от дома» должна выйти в прокат 5 июля 2019 года.