РИАМО - 15 янв. Новый музей имени Михаила Салтыкова-Щедрина откроется в селе Спас-Угол Талдомского городского округа 27 января в день 193-летия со дня рождения писателя, сообщается на сайте округа.

«По инициативе главы Талдомского городского округа Владислава Юдина в селе Спас-Угол в 2018 году начались работы по созданию нового музея, а в день 193-летия со дня рождения писателя – 27 января 2019 года – состоится торжественное открытие нового музейного объекта», – говорится в сообщении.

Долгие годы музей в честь писателя ютился в половине родового храма семьи Салтыковых, построенного матерью писателя в селе Спас-Угол. С появлением полноценного музея восстанавливается историческая справедливость. Село Спас-Угол вошло во все российские и мировые исторические, литературные источники как родина Салтыкова-Щедрина.

Новый музейный комплекс будет способствовать популяризации творческого наследия великого русского писателя на его родине.

Салтыков-Щедрин – известный классик русской литературы, журналист, редактор журнала «Отечественные записки». При жизни писатель получил всероссийское признание. Его произведения входят в обязательную школьную программу.

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