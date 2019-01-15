РИАМО - 15 янв. Женщину, похитившую детские сухие смеси из продуктового магазина, задержали в столичном районе Выхино-Жулебино, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ РФ по Москве.
В полицию обратилась сотрудница, заявившая о краже из магазина на улице Генерала Кузнецова 11 упаковок сухой смеси для питания детей. Ущерб составил 12,5 тысяч рублей.
«Полицейские задержали ранее судимую женщину 1990 года рождения, которая полностью изобличена в совершение данного преступления и дала признательные показания», – сказал собеседник агентства.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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