РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 янв. Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» из деревни Кутьино Подольска проведет выставку с пристройством кошек и собак из приютов в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве 27 января, сообщается в группе «Юна-Фест 27 января» в соцсети «Вконтакте».

«Центр «Юна» дарит повод продлить волшебное новогоднее настроение добрыми делами. Например, наконец-то решиться взять хвостатого друга из приюта. В Центре современного искусства «Винзавод» при поддержке наших друзей, бренда кормов для питомцев «Purina Russia», 27 января с 12:00 до 18:00 пройдет выставка-пристройство кошек и собак из приютов «Юна-Фест». Это семейное мероприятие», – говорится в сообщении.

Посетителям покажут более сотни самых преданных, красивых и добрых, больших и маленьких собак и кошек, которые мечтают обрести семью. Все животные здоровы, привиты, чипированы. Их отдают в добрые руки абсолютно бесплатно с множеством подарков от партнеров выставки, чтобы первые дни в новом доме прошли для питомцев как можно комфортнее.

В программе выставки интересные мастер-классы, благотворительный маркет, детская зона, розыгрыши крутых призов, фуд-корт с широким ассортиментом блюд. Также на выставке можно будет задать вопросы и получить рекомендации по уходу и содержанию домашних питомцев от ведущего ветеринара центра «Юна».

На «Юна-Фесте» ждут и тех, кто пока не готов завести четвероногого друга. Они смогут поддержать животных из приютов на пункте сбора помощи, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы для тех, кто все еще ждет свою семью. Место проведения мероприятия: город Москва, ЦСИ «Винзавод», 4-й Сыромятнический переулок, дом №1/8 строение 6. Вход свободный.

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