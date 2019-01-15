РИАМО - 15 янв. Водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко выиграл в лотерею 500 миллионов рублей, оформить выигрыш он приехал в столицу, где побывал в первый раз, говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

В первый день наступившего года в «Русском лото» был разыгран миллиард рублей. Сумму разделили пополам два победителя из Свердловской области и Санкт-Петербурга.

«Новый герой государственных лотерей приехал оформлять выигрыш в лотерейный центр «Столото». Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 миллионов рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко. Новоиспеченный обладатель колоссального финансового состояния приехал в сопровождении любимой супруги Оксаны», — говорится в сообщении.

Мирошниченко узнал сумму выигрыша только 5 января, до этого он находился в другом городе.

Пока жизнь супругов Мирошниченко никак не изменилась. Оксана продолжает работать водителем трамвая. Николай также не планирует увольняться со своей должности и не хочет переезжать в другой город.

«Конечно, выигрыш изменит нашу жизнь, но пока мы даже не представляем, каково это — быть мультимиллионерами. В первую очередь забудем про ипотеку, поможем родственникам и подумаем о благотворительности. Очень хочется поехать в путешествие за границу, я никогда не был за рубежом. Собственно я и в Москву приехал в первый раз — спасибо выигрышу», — отметил Николай Мирошниченко.

Победители продолжат участвовать в государственных лотереях.

Вещий сон помог москвичу выиграть в лотерею более 9 млн руб>>