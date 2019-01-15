РИАМО - 15 янв. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ранил своего оппонента ножом на подземной парковке на юге Москвы, сообщается на сайте столичного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе в охраняемом подземном паркинге. Прибывшие росгвардейцы обнаружили неизвестного мужчину, который размахивал ножом и вел себя агрессивно. Рядом с ним на полу лежал мужчина в крови.

«Один из сотрудников выбил нож из рук злоумышленника и задержал его, после чего правоохранители оказали пострадавшему доврачебную помощь и вызвали на место бригаду медиков. Мужчину госпитализировали в одну из городских больниц», – отмечается в материале.

Для дальнейшего разбирательства 36-летнего москвича передали сотрудникам полиции.

По предварительной версии, между мужчинами возник конфликт на почве ревности.

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