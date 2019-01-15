РИАМО - 15 янв. Семена хлопка, картофеля и рапса взошли на Луне, по мнению китайских ученых, рапс и картофель станут источниками пищи для будущих космонавтов, а из хлопка будут делать для них одежду, пишет во вторник Газета.ru.

Первыми дали побеги семена хлопка. Фотографии ростков опубликовало Китайское космическое агентство.

«Люди неоднократно выращивали растения в космосе, включая циннии, подсолнухи и зелень на Международной космической станции. Теперь первые всходы появились и на Луне – на борту китайского зонда «Чанъэ-4», совершившего мягкую посадку на обратной стороне Луны, проросли первые семена, привезенные для проведения научных экспериментов», – говорится в сообщении.

По расчетам ученых из Китая, семена картофеля и рапса станут основой для пищи будущих покорителей Луны, а из хлопка для них будут шить одежду.

Именно эти виды растений отобрали из-за их небольших размеров, способности расти в ограниченном пространстве и устойчивости к условиям внешней среды. Семена попали на Луну в контейнере, находившемся на китайском космическом аппарате «Чанъэ-4», который сел на обратной стороне спутника в начале января 2019 года. Контейнер также содержал почву, воду, воздух, семена резуховидки Таля, а также яйца плодовых мушек. Его оснастили системой контроля, защиты от перепадов температуры и радиации.

По словам профессора, руководителя эксперимента Лю Ханьлуна, информация о том, как эти растения поведут себя в условиях низкой гравитации, позволит заложить основы для создания космической базы.

Он пояснил, что все выбранные для отправки на Луну растения представляют собой продуценты (производители пищи), консументы (потребители органических веществ) и редуценты (восстановители). Таким образом ученые пытаются создать на Луне микро-экосистему.

Ранее космический зонд «Чанъэ-4» прислал первые панорамные снимки обратной стороны Луны, которые сделали с помощью камеры, установленной в верхней части спускаемого аппарата. Эти снимки помогут изучить ландшафт и рельеф вокруг станции.

Космическую станцию «Чанъэ-4» запустили 7 декабря 2018 года. Ей предстоит впервые в истории человечества исследовать обратную сторону Луны. На станции находятся камеры, инфракрасный спектрометр, георадар, низкочастотный спектрометр, прибор для изучения воздействия на поверхность спутника солнечного ветра, нейтронный дозиметр.

Китайская лунная программа делится на три этапа – полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю. Во время первого этапа станции «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2» отправились к спутнику. На этом этапе удалось построить топографическую карту Луны. В ходе второго этапа станция «Чанъэ-3», запущенная в декабре 2013 года, доставила на поверхность Луны луноход «Юйту», оборудованный георадаром и двумя спектрометрами для изучения лунного грунта. Однако эту миссию полностью не реализовали – луноход потерял подвижность и работал в статическом состоянии. В 2016 году он завершил свою работу. Основная миссия станции «Чанъэ-4» – мягкая посадка на Луну и изучение поверхности.