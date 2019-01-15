РИАМО – 15 янв. На YouTube появилась новая система управления жестами, теперь пользователи сайта смогут свайпать видеоролики влево и вправо, чтобы быстро просматривать ленту, сообщается на сайте kp.ru.

«В первом случае вы будете открывать следующее видео, которое рекомендует YouTube. Во втором случае вы сможете вернуться к предыдущему видео. Технически она похожа на Stories в Instagram. Такой функцией уже можно воспользоваться на смартфонах и планшетах», – говорится в сообщении.

YouTube летом 2018 года заявил о нововведение и даже успел протестировать эту функцию на android-смартфонах. Уже сейчас эта инновация стала доступна для всех пользователей видеохостингового сайта.

Ранее на этой площадке появился аналог видеосюжетов, который так популярен в Instagram. Но в отличие от последнего, где истории держаться в течении 24 часов, на YouTube сюжеты остаются в ленте в течение недели. Единственно, их длительность не должна превышать 30 секунд.