РИАМО - 15 янв. В аэропорту «Домодедово» на пограничном ветеринарном пункте «Домодедово-Карго» приостановили оформление партии живых рыбок весом 253 килограмма, поступивших из Кении, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольный товар», – отмечается в материале.
Груз возвращен в страну отправления без выгрузки с борта воздушного судна.
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