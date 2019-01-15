РИАМО - 15 янв. В аэропорту «Домодедово» на пограничном ветеринарном пункте «Домодедово-Карго» приостановили оформление партии живых рыбок весом 253 килограмма, поступивших из Кении, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольный товар», – отмечается в материале.

Груз возвращен в страну отправления без выгрузки с борта воздушного судна.