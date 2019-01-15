РИАМО - 15 янв. Молодого человека 2000 года рождения госпитализировали после попытки разобрать военный снаряд, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
В дежурную часть ОМВД России по Талдомскому округу сообщили о том, что в селе Темпы на Шоссейной улице в сарае на территории одного из приусадебных участков в результате взрыва неустановленного предмета пострадал мужчина 2000 года рождения.
«В ходе выезда полицейскими установлено, что пострадавший ранее нашел, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны, который хранил у себя дома на территории участка, и накануне пытался самостоятельно разобрать его», — говорится в сообщении.
Мужчину госпитализировали с травами различной степени тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии