РИАМО - 15 янв. Молодого человека 2000 года рождения госпитализировали после попытки разобрать военный снаряд, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по Талдомскому округу сообщили о том, что в селе Темпы на Шоссейной улице в сарае на территории одного из приусадебных участков в результате взрыва неустановленного предмета пострадал мужчина 2000 года рождения.

«В ходе выезда полицейскими установлено, что пострадавший ранее нашел, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны, который хранил у себя дома на территории участка, и накануне пытался самостоятельно разобрать его», — говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали с травами различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».