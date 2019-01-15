РИАМО – 15 янв. «Мосгаз» отчитался о результатах совместной работы с сотрудниками службы «112», ранее прошли тестирования системы экстренного реагирования, которая призвана обеспечить эффективность работы столичных коммунальщиков, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Благодаря данной системе у специалистов газового хозяйства Москвы появились дополнительные уникальные инструменты оперативного анализа и реагирования на обращения жителей. Модернизированная система обеспечивает высокую эффективность и слаженность работы городских экстренных служб и газового хозяйства столицы», – сказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев.

Он подчеркнул, что комиссия, в которую вошли представители ФСБ, МЧС, МВД, НАК, Роскомнадзора, департамента ГОЧСиПБ и оперативных экстренных служб города, признала усовершенствованную систему-104 «Мосгаза» полностью соответствующей требованиям технического проекта на систему-112 Москвы.

«Таким образом, доработанная в «Мосгазе» и официально введенная в эксплуатацию система полностью интегрирована в единую систему «112»», – добавил Гасангаджиев.

Он напомнил, что разработка системы приема экстренных вызовов «104» началась в «Мосгазе» в 2009 году.

«С тех пор специалисты предприятия усовершенствовали ее согласно новым требованиям, внедрив ряд программных продуктов для эффективной отработки экстренных вызовов через единый номер вызова оперативных экстренных служб «112». Отмечу, что специалисты «Мосгаза» провели тщательный анализ и использовали имеющийся многолетний опыт для модернизации самых значимых функций, направленных на повышение качества работы оперативных служб предприятия», – пояснил Гасангаджиев.

Оператор единого экстренного номера «112» передает карточку описания происшествия и при необходимости переводит звонок в службу «104» центрального диспетчерского управления АО «Мосгаз».

«Специалист инструктирует заявителя и уточняет данные, дополняя карточку происшествия. Тем временем на экране диспетчер уже видит карту с местоположением абонента и социально значимых объектов в радиусе предполагаемого происшествия, а также газифицированные объекты и сооружения на них. При этом специалисты единой службы «112», имеющие доступ к координатам специализированных транспортных средств АО «Мосгаз», отслеживают скорость и качество реагирования на вызов», – перечисляется в материале.

Благодаря обновлению операторы ЦДУ «Мосгаз» с помощью автодозвона могут связываться с заявителем.

«Кроме того, появилась возможность прослушивания аудиозаписей обращений, что позволяет детально анализировать ситуацию. Также при необходимости оператор еще до прибытия аварийной бригады может уведомить о происшествии службы безопасности, управляющую компанию или предприятия комплекса городского хозяйства, это делается с помощью инструментов системы «одним кликом» в карточке вызова», – заключается в сообщении.