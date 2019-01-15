РИАМО - 15 янв. Сотрудники уголовного розыска Москвы задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В отделение одного из столичных банков неизвестный представил подложную доверенность от имени клиентки банка и пытался получить с ее счета денежные средства в размере 500 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Неглинной улице задержали подозреваемого – 42-летнего приезжего мужчину. Злоумышленник пытался снять деньги по подложному документу, но довести свой умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 159 УК РФ (мошенничество). Мужчину заключили под стражу.