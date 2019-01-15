РИАМО - 15 янв. Холод, который пришел на смену оттепели в столицу, спровоцирует образование гололедицы на дорогах и тротуарах вечером во вторник и 16 января, также ожидается сильный ветер, сообщается на сайте «Метеовести».

Во вторник в Москве зафиксировали первую в этом году оттепель. Воздух прогрелся до плюс 0,3 градуса. Позже столбики термометров опустились до 0, а затем температура снова стала отрицательной.

«В последующие часы уходящий циклон усилит поступление к берегам Москвы-реки холодного воздуха. Вечером температура составит минус 2-4 градуса, а к утру среды понизится до минус 7-9 градусов. В такой ситуации на дорогах и тротуарах ожидается гололедица, местами сильная», — говорится в сообщении.

Похолодание будет сопровождать порывистый ветер.

Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными и осторожными.