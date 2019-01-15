РИАМО - 15 янв. Уголовное дело возбудили по факту столкновения вагонов на Ленинградском вокзале Москвы в ноябре 2018 года, проверку провела Северная транспортная прокуратура, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Столкновение тепловоза с двумя пассажирскими вагонами на станции «Москва-Пассажирская» произошло 21 ноября 2018 года. Установлено, что машинист самовольно, без получения указания руководителя маневров, привел в движение локомотив, а также отвлекался от управления им, не наблюдал за подаваемыми сигналами и не выполнял указания о маневровых передвижениях. В результате столкновения тепловоз и пассажирские вагоны получили повреждения на общую сумму более 3 миллионов рублей.

«В связи с изложенным, прокуратурой в Северный следственный отдел на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации направлено постановление и материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании», - отмечается в материале.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.