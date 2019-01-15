РИАМО - 15 янв. «Мосгаз» опубликовал на своем сайте график внеплановой проверки газового оборудования и систем газоснабжения в столице, проверки пройдут по 21 января, сообщается на сайте предприятия.

Специалисты «Мосгаза» со вторника начали проверять газовое оборудование в жилых домах столицы.

«АО «Мосгаз» публикует график внеплановой проверки газового оборудования и систем газоснабжения в городе Москве», — говорится в сообщении.

Внеплановые проверки газового оборудования и систем газоснабжения проведут в период по 21 января. Жителей призвали предоставить доступ в квартиры для специалистов.

По всем вопросам, связанным с проведением проверки, нужно обращаться по телефону: +7 (495) 287-83-93.

По всем вопросам, касающимся ремонта, эксплуатации, замены газового оборудования, — телефон +7 (495) 287-83-98.

Прием звонков осуществляется специалистами АО «Мосгаз» с 8:00 до 23:00.