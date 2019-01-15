РИАМО - 15 янв. Глава поселения Кокошкино Константин Вагин, когда был заместителем главы администрации поселения Краснопахорское, получил незаконное денежное вознаграждение в размере 2,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что глава поселения Кокошкино Константин Вагин, ранее, находясь в должности заместителя главы администрации поселения Краснопахорское, получил незаконное денежное вознаграждение в размере 2,59 миллиона рублей от генерального директора одной из организаций-подрядчиков за общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией поселения Краснопахорское в Москве.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Москве в отношении чиновника возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». В отношении взяткодателя также возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки», – уточняется в материале.

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