РИАМО - 15 янв. В деревне Щекутово городского округа Павловский Посад спасатели помогли бездомной собаке, упавшей в заброшенный колодец, сейчас животное находится в безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«На пульт диспетчера поисково-спасательного отряда №14 ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил тревожный звонок от местных жителей о том, что в деревне Щекутово в пустой, заброшенный колодец упала собака, достать ее своими силами жители не смогли», – говорится в сообщении.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда прибыла на место. Старший смены Михаил Лыков, оценив обстановку, принял решение при помощи спасательного инструмента достать пленницу. Вооружившись специальным инструментом и фонарями, спасатели благополучно извлекли собаку из колодца.

Спасательная операция завершилась успешно. В настоящий момент жизни и здоровью животного ничего не угрожает.