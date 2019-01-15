РИАМО - 15 янв. Лефортовский суд Москвы во вторник продлил срок содержания под стражей четырем украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение госграницы РФ, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Лефортовского суда Москвы от 15 января продлен срок содержания под стражей до 24 апреля в отношении Мокряка, Опрыско, Семидоцкого, Цыбизова», – сказал собеседник агентства.

По данным ряда СМИ, три украинских катера совершили опасные маневры в территориальных водах России в районе Керченского пролива в конце ноября 2018 года. Они также не реагировали на требования остановиться. В связи с чем морские суда погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота были вынуждены применить силу.

В итоге три украинских корабля – катер «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» – вместе с 24 членами экипажей были задержаны. В отношении моряков судов-нарушителей ВМС Украины возбудили уголовное дело по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы РФ». Всех задержанных моряков этапировали в Москву.