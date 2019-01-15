РИАМО - 15 янв. В Подмосковье стартовали тренировки с расчетами беспилотных летательных аппаратов гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов гвардейской танковой армии Западного военного округа отработают разведку на малых и средних высотах, передачу оперативной информации действий наземных войск в пункты управления. Также будут отработаны маневры для предотвращения потери навигации и радиолокации», – говорится в сообщении.

Контроль с воздуха позволит получать более полные данные о практических действиях войск и контролировать время выхода техники в назначенные районы.

Также будет отработано обнаружение позиций условного противника, передача данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений с последующим контролем их поражения. Это позволит специалистам визуально наблюдать результаты применения артиллерии и производить более точно и оперативно необходимые корректировки.

«В ходе применения беспилотных летательных аппаратов «Леер-3», «Гранат-2» и «Орлан-10» учитывается опыт вооруженных конфликтов последних лет», – поясняется в материале.