РИАМО – 15 янв. Представители сборной Долгопрудного стали лидерами зимнего первенства Подмосковья по пожарно-прикладному спорту, в соревнования поучаствовали свыше 100 юношей и девушек из разных городов региона, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества» (МОО ВДПО).

В Павловском Посаде 13 января на закрытом манеже стадиона «Юность» состоялось зимнее первенство Московской области по пожарно-прикладному спорту среди молодежи на призы регионального отделения ВДПО.

«Более 100 юношей и девушек из разных районов Подмосковья, а также гости соревнований – ребята из Москвы, приехали побороться за звание чемпиона первенства и кубок МОО ВДПО», – отмечается в сообщении.

Организаторами мероприятия выступили ГУ МЧС России по Московской области, Московское областное отделение «Всероссийского добровольного пожарного общества» и Федерация пожарно-прикладного спорта в регионе.

«Данные соревнования не только ежегодно открывают спортивный сезон, но и являются для юных спортсменов своеобразным экзаменом, успешно сдав который, они могут попасть в состав юношеской сборной области, которая на протяжении многих лет является бесспорным фаворитом как российских, так и международных соревнований», – сказал первый заместитель председателя совета Московского областного отделения ВДПО Раиль Галеев.

Лидером соревнований в общекомандном зачете стали юные участники из Долгопрудного.

«Второе место у ребят из Коломны, замыкает тройку лидеров сборная Подольска», – подчеркивается в материале.

Все победители и призеры получили медали, почетные грамоты и ценные призы от Московского областного отделения ВДПО.