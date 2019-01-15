РИАМО - 15 янв. На западе столицы в районе Солнцево безработный приезжий из ближнего зарубежья ограбил квартиру 75-летней женщины, он вынес ноутбук, золотые украшения, норковую шубу и деньги, подозреваемый заключен под стражу, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«В полицию поступило сообщение от 75-летней женщины, проживающей на улице Матросова. По словам потерпевшей, из ее квартиры пропали ноутбук, золотые украшения, норковая шуба, а также денежные средства. Общий материальный ущерб составил свыше 530 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Подозреваемого в краже задержали, им оказался 51-летний неработающий приезжий из ближнего зарубежья.

Установлено, что злоумышленник проник в квартиру, подобрав ключи к входной двери, и похитил имущество. Предварительно он перерезал провода от камер наблюдения в подъезде. Похищенным распорядился по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.