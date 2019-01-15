РИАМО - 15 янв. Количество врачей в московских городских клиниках за последние два года выросло дополнительно почти на 2 тысячи человек, при этом большая часть врачей приняты на работу в 2018 году, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«Фактическая обеспеченность Москвы врачами составляет 51,6 врача на 10 тысяч населения, что значительно выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9), а также выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах, таких как Лондон (35), Берлин (27) или Токио (32)», – говорится в сообщении.

Этот показатель включает не только организации департамента здравоохранения, но и федеральные и ведомственные клиники, в которых горожане получают бесплатную медицинскую помощь.

Москвичи лечатся в лучших клиниках страны, в том числе с мировой известностью, таких как Центр имени Бакулева, Онкологический центр имени Блохина, Центр имени Кулакова, клиники ФМБА и РЖД. Вся помощь оплачивается из Московского городского фонда ОМС.

Врачи этих организаций ежегодно оказывают помощь более чем 250 тысячам пациентов. Еще около 300 тысяч москвичей выбрали для прикрепления на амбулаторное обслуживание ведомственные или федеральные поликлиники.

Всего за последние два года в московских городских клиниках стало почти на 2 тысячи врачей больше, при этом большая часть из них приняты на работу в прошлом году.

«Кроме того, количество врачей увеличивалось именно по тем специальностям, в которых была потребность. В городских поликлиниках, укреплению которых уделяется приоритетное значение, это врачи общей практики (плюс 344 человека в 2018 году) и врачи-педиатры (плюс 203 человека в 2018 году)», – уточняется в материале.

Помимо этого, наиболее востребованные специалисты пришли работать и в стационары Москвы, в частности, врачи таких специальностей, как анестезиолог-реаниматолог (плюс 143 человека), хирург (плюс 57 человек), онколог (плюс 42 человека).

Уже 53 молодых специалиста успешно прошли стажировку и трудоустроены, а в 2019 году на работу в городские поликлиники выйдут еще 138 молодых врачей.

Сегодня почти 80% пациентов могут по самозаписи попасть в день обращения к врачу общей практики или терапевту, 85% – к педиатру. При этом среднее время ожидания у кабинета составляет 7-8 минут.

За последние три года более чем на 400 тысяч выросло количество москвичей, которые прошли лечение в городских стационарах за счет средств ОМС. Число детей, получивших медпомощь в клиниках столицы, увеличилось почти вдвое.

Всего за 2018 год в столице высокотехнологичная медицинская помощь оказана почти 140 тысячам пациентов. Это на 10 тысяч пациентов больше, чем годом ранее. При этом свыше 81 тысячи человек получили помощь в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы.

В 2019 году объемы высокотехнологичной помощи будут также увеличены, а это значит, большее количество пациентов получат самое современное лечение с использованием новейших передовых технологий.