РИАМО - 15 янв. Все подмосковные квартиры планируют до конца зимы обеспечить договорами на содержание и ремонт газового оборудования, сообщил глава Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Во вторник в доме правительства Подмосковья прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при губернаторе Московской области. На мероприятии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«Более 40 тысяч многоквартирных домов газифицированы. Налажена системная работа управляющих компаний и специализированных организаций. Еще несколько лет назад не более 10% собственников квартир, где имеется газовое оборудование, имели договоры на обслуживание. Благодаря комплексу мер более 70% лицевых счетов через публичную оферту выставляется и обслуживается. Будем добиваться 100% покрытия через публичную оферту. Планируем до конца зимы», - сказал Соков журналистам.

Он отметил, что наименьшее число договоров на обслуживание внутриквартирного оборудования заключено в Звенигороде, Жуковском, Котельниках.

«Наша задача - заставить органы местного самоуправления, управляющую организацию провести соответствующую процедуру, заключить трехсторонний договор и выставить в платежном документе отдельную строчку - содержание и ремонт газового внутриквартирного оборудования», - заключил Соков.