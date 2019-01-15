РИАМО – 15 янв. В Московской областной думе намерены обсудить выделение земли для организации мотоциклетного спорта в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Комитет Мособлдумы по делам молодежи и спорта рассмотрит вопрос выделения земель для проведения соревнований по мотоспорту. В Мособлдуму обратилась Федерация по мотокроссу с просьбой изучить возможность законодательного регулирования этого вопроса», – отмечается в сообщении.

В материале поясняется, что в настоящее время в Московской области нет специализированных территорий для проведения мотосоревнований, а использовать для этих целей земли сельскохозяйственного назначения запрещается законом.

«Депутаты Мособлдумы планируют рассмотреть вопрос выделения территорий для мотокроссов в первом квартале 2019 года», – резюмируется в сообщении.