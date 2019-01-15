РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 янв. В подмосковной Балашихе определили лучший отдел полиции по итогам прошлого года, им стал отдел по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское», сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника управления, полковник внутренней службы Евгений Котенко на подведении итогов оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев.

В межмуниципальном управлении МВД России «Балашихинское» сложилась традиция ежегодно отмечать лучший отдел полиции, достигший положительных результатов в борьбе с преступностью переходящим кубком «Лучшее подразделение».

«Первое место по итогам 12 месяцев 2018 года занимает отдел полиции (ОП) по обслуживанию микрорайона Заря, который получил диплом и переходящий кубок. Второе место у ОП микрорайона Салтыковка, третье у ОП по обслуживанию Реутова, четвертое место занимает ОП Железнодорожного, а пятое место получил отдел полиции Балашихи», – сказал Котенко.

Он добавил, что за добросовестное выполнение служебных обязанностей по итогам 2018 года сотрудники, достигшие лучших результатов в работе, были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками.

Среди награжденных подполковник полиции, замначальника отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря Алексей Жабин, майор полиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный Александр Лапшин, лейтенант полиции, оперативный дежурный дежурной части Оксана Нефоросова, майор полиции, старший участковый уполномоченный отдела полиции по городскому округу Балашиха Юрий Раев.

Межмуниципальное управление МВД России «Балашихинское» по итогам 2018 года вошло в десятку лучших в Московской области.

За 12 месяцев 2018 года на 4,7 % сократилось число зарегистрированных преступлений, общее количество которых составило 4 189. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 10 %.