РИАМО - 15 янв. Согласован проект реставрации древнего храма Воскресения с Никольским приделом в Крутицком подворье в столице, здесь проведут масштабный комплекс работ по фасадам и интерьерам церкви, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Департамент культурного наследия Москвы согласовал проект реставрации Воскресенской крестовой, домовой церкви с Никольским приделом по адресу: Крутицкая улица, дом 17, строение 2. Храм является объектом культурного наследия федерального значения и входит в ансамбль Крутицкого подворья XV–XVII веков», – отмечается в сообщении.

Основная цель реставрации – сохранить памятник, а также приспособить его для современного использования.

Проект реставрации предполагает замену ржавых кровель, раскрытие и реставрацию белокаменных окон подвала, ликвидацию намокания стены храма, реставрацию кирпичной и белокаменной кладок фасадов, реставрацию крылец, в том числе разбор деревянного тамбура, искажающего исторический облик памятника.

Различные виды работ организуют во внутренних помещениях. В подвале пройдет гидроизоляция стен и столбов, раскрытие заложенных окон, реставрация белокаменной кладки, сводов, стен и столбов. Кроме того, реставраторы уберут позднюю лестницу, загромождающую проход и восстановят над проходом цилиндрический свод из кирпича.

Все стены, столбы и своды расчистят от загрязнений, по фотографиям 1900 года восстановят и разместят на южной и северной стенах четыре памятных доски о захоронении здесь епископов Евфимия, Симона, Досифея и митрополита Геласия.

На втором этаже в помещении церкви также отреставрируют пол, заменят все двери, стены, своды и откосы расчистят, промоют и побелят.

«После реставрации памятник предполагается использовать по первоначальному назначению. Так, в верхнем этаже будет домовая церковь на 50–60 человек, а в 1-м этаже в помещении казны – экспозиция, посвященная истории Крутицкого подворья, совмещенная с местом проведения духовных бесед, собраний, чаепитий на 15–20 мест», – подчеркивается в материале.

В северной и западной галереях – продолжение экспозиции истории Крутиц со входом в усыпальницу архиереев. В белокаменном подвале ХV века планируется разместить археологические находки, керамику, изразцы, найденные на территории Крутиц.

Согласно научным исследованиям, храм был кафедральным собором, так как в нем есть усыпальница Крутицких архиереев с их захоронения начиная с 1499 года.

«Воскресенский храм в Крутицком подворье – уникальный памятник сразу нескольких эпох: XV век сохранился в уровне белокаменного подвала, XVI век – в уровне подклета, к XVII веку относится верхний этаж, а к XVIII веку окна ризницы и усыпальница епископа Иллариона», – пояснил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, проектом реставрации предполагается сохранить для прихожан возможность видеть фрагменты подлинной кирпичной кладки разных времен. Все работы проведут под контролем департамента.