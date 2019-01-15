РИАМО - 15 янв. Корпус №19 жилого комплекса «Москва А101» в поселении Сосенское ТиНАО получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Пятнадцатиэтажный дом площадью 25,4 тысячи квадратных метров возвели в поселке Коммунарка на Скандинавском бульваре, дом 1, корпус 1. В нем 373 квартиры, которые занимают 20 тысяч «квадратов», еще 936 квадратных метров приходятся на коммерческие помещения на первом этаже.

«Новостройка расположена рядом со строящимся жилым районом «Скандинавия» и граничит с парком – первой зоной отдыха, которую компания-инвестор ГК «А101» создает в рамках масштабного проекта организации на территории района системы городских общественных пространств с различным функционалом общей площадью 100 гектар», – отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что близость к сложившейся городской застройке района «Москва А101» также обеспечит будущим жителям быстрый доступ к инфраструктуре района, сосредоточенной вокруг улицы Липовый парк.

«Здесь уже работают пять детских садов, около 50 магазинов продуктов и промышленных товаров, кафе, салоны красоты, детские и медицинские центры, творческие студии и другие объекты социальной инфраструктуры и бытовых услуг», – перечислил глава департамента.

Жидкин добавил, что спрос на жилье в новой Москве вырос на 47% – новые предложения от застройщиков поступили сразу после праздничных каникул.

«Особенность застройки новой Москвы в том, что бытовая инфраструктура создается параллельно с жильем, а зачастую – с опережением. Это подтверждают данные инвестора-застройщика ГК «А101». На первых этажах домов, построенных компанией в новых округах, размещено 47 магазинов, 17 аптек, 22 салона красоты, 15 творческих детских центров, 11 медицинских центров, восемь аптек, четыре фитнес-студии. Доля вакантных коммерческих помещений в новостройках ТиНАО не превышает 6%. Это один из самых низких показателей в Москве», – резюмировал Жидкин.