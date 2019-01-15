РИАМО - 15 янв. За четвертый квартал 2018 года в Московскую городскую думу поступило свыше 270 обращений, затрагивающих жилищные вопросы, в частности, 69 обращений – на тему отселения в связи с реконструкцией, капремонтом или сносом домов, в том числе по программе реновации, сообщается на сайте думы.

Всего за этот период москвичи направили в парламент свыше 3,4 тысячи обращений, затрагивающих более 200 различных тем.

«В IV квартале в Московскую городскую думу от граждан поступило 3469 обращений, из них 2660 – письменных обращений, в том числе 1412 – в электронной форме, 809 заявителей обратились в приемную думы лично. Депутатами в Московской городской думе проведено 73 приема, на которых принят 361 человек», – отмечается в сообщении.

Одной из обсуждаемых тем стали жилищные вопросы, с ними связан 271 запрос. В частности, 65 раз жители интересовались предоставлением жилой площади очередникам. Также 69 обращений поступило по теме отселения в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом домов, их сносом, в том числе по программе реновации.

Основные темы обращений граждан были посвящены вопросам законотворчества и деятельности думы – поступило 605 запросов за этот период.

Кроме того, в числе востребованных тем – жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство (601 обращение), вопросы законности и правопорядка, защита прав граждан (386), градостроительство, строительный комплекс и землепользование (255), деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления (177).

Также 161 обращение связано с работой транспорта в городе и дорожным хозяйством, 134 – с социальным и пенсионным обеспечением граждан.

«Все поступившие обращения граждан рассмотрены депутатами Московской городской думы. Авторам обращений направлено 2587 ответов, в которых даны разъяснения по сути обращений или предоставлена информация о ходе рассмотрения обращений», – подчеркивается в материале.