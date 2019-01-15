РИАМО - 15 янв. На северо-западе Москвы продолжается строительство храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены на 500 прихожан, сдать в эксплуатацию его планируют в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Храм возводится по адресу: улица Митинская, владение 11.

«Все строительные работы на храме ведутся полным ходом, в соответствии с запланированным графиком. <…> В этом году планируется завершить все общестроительные работы, а в будущем году провести работы по чистовой отделке и благоукрашению храма», – отмечается в сообщении.

Сдать храм в эксплуатацию планируют в 2020 году. Его возводят в рамках «Программы-200» по строительству православных храмов в столице.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, строительство храма Константина и Елены относится к одному из самых масштабных проектов программы строительства православных храмов в столице.

По оценкам специалистов, он будет одним их красивейших в городе. Семикупольная шатровая церковь рассчитана на 500 прихожан, высота храма достигает 54 метра, общая площадь – 2 тысячи квадратных метров.

Строительную площадку осмотрел советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных церквей в столице.

Он дополнил, что специалисты практически завершили работы по запуску отопительной системы. Также началась внутренняя отделка храма, рабочие приступили к торкретированию сводов в нижнем и верхнем храмах.

Ресин подчеркнул, что все семь главок храма покрыты не обычным сусальным золотом, а мозаикой из смальты, которая создавалась заслуженным архитектором России Андреем Оболенским по ранее забытой старинной технологии.

«Визуально она создаст эффект объема и по сравнению с позолоченным железом простоит века», – заявил Ресин.

Кроме того, на северо-западе столицы в рамках программы строительства новых православных храмов ведется работа по 20 земельным участкам, из них два храма введены в эксплуатацию, семь объектов в стадии активного строительства, еще по девяти адресам идет подготовка к проектированию.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель – обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, где они действительно нужны. Она полностью реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы.

Вместе со строительством новых храмов программа предполагает работы по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.

В новой Москве ввели в эксплуатацию каменный храм Воскресения Христова>>