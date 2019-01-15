РИАМО - 15 янв. Спасатели проинформировали более 124 тысяч жителей Подмосковья о правилах эксплуатации газового оборудования, жителей информируют с помощью СМИ, объявлений, интернет-сайтов, социальных сетей, сообщил начальник управления информационной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области Виктор Сергеев.

Во вторник в доме правительства прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при губернаторе Московской области. На мероприятии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«Проводится работа по информированию и обучению населения безопасности по эксплуатации газового оборудования. Охват населения составляет более 124 тысяч человек. <…> Думаю, что в этом году будет больше людей проинформировано», - сказал Сергеев в ходе заседания комиссии.

Он отметил, что жителей региона информируют с помощью СМИ, объявлений, интернет-сайтов, социальных сетей.

«Распространено более девяти тысяч памяток и листовок, оборудовано более девяти тысяч стендов», - заключил Сергеев.