РИАМО – 15 янв. Более 3,5 тысяч нарушений в эксплуатации газового оборудования обнаружила Госжилинспекция Подмосковья в многоквартирных домах региона в 2018 году, сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

«В Московской области газифицировано более 40 тысяч многоквартирных домов, всего порядка 2 миллионов лицевых счетов. Все управляющие компании имеют договоры на текущие ремонт газового оборудования. Всего работает 928 управляющих организаций», – сказал Соков в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при губернаторе Московской области.

Он добавил, что для предотвращения аварийных ситуаций, связанных со взрывами газа Госжилинспекция организует проверки с целью выявления нарушений требований к содержанию, обслуживания газового оборудования.

«В 2018 году сотрудники инспекции обследовали свыше 5 тысяч многоквартирных домов, выявили более 3,5 тысяч нарушений в эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», – уточнил Соков.

Он подчеркнул, что владельцам жилых помещений было выдано более 1 тысячи предписаний. Помимо этого, собственник получили порядка 3 тысяч предостережений о необходимости устранения нарушений.

«Составлено порядка 800 протоколов и вынесено 800 постановлений в отношении юридических и должностных лиц, 927 собственников были привлечены к административной ответственности», – перечислил руководитель Госжилинспекции Подмосковья.

По его словам, в прошлом году по предписаниям надзорного ведомства в 680 многоквартирных домах произведен ремонт внутридомового газового оборудования.

«В 112 квартирах прошла замена газового оборудования. В рамках капремонта отремонтировали 213 домов с заменой газопровода на новый», – резюмировал Соков.

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