РИАМО - 15 янв. В Подмосковье уделят особое внимание проверке газового оборудование в квартирах домов, где проживают неблагополучные семьи и пожилые одинокие граждане, сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

Во вторник в доме правительства прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при губернаторе Московской области. На мероприятии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«В первую очередь под нашим контролем должны находиться квартиры граждан из группы риска – неблагополучные семьи, лица, ведущие асоциальный образ жизни. Также без нашего внимания не должны оставаться квартиры, где проживают одинокие пожилые люди. Повышение безопасности является для Подмосковья масштабной стратегической задачей», – заявил Пестов.

Он добавил, что обследование газового оборудования в домах региона проводится регулярно. Проверки проводит Госжилинспекция совместно с полицией, специалистами МЧС, «Мособлгаза», органов местного самоуправления и управляющих компаний.

Он отметил, что в регионе проделана значительная работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с утечками бытового газа.

«Как показывает практика, подавляющее большинство таких несчастных случаев происходит на внутриквартирном газовом оборудовании. Поэтому проводится системная работа по доведению до 100% охвата газифицированных квартир договорами на его обслуживание и ремонт», – заключил Пестов.

В Московской области на данный момент свыше 40 тысяч газифицированных многоквартирных домов, что составляет почти три четверти многоквартирного жилого фонда.

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