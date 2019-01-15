РИАМО - 15 янв. В Подмосковье уделят особое внимание проверке газового оборудование в квартирах домов, где проживают неблагополучные семьи и пожилые одинокие граждане, сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.
Во вторник в доме правительства прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при губернаторе Московской области. На мероприятии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Он добавил, что обследование газового оборудования в домах региона проводится регулярно. Проверки проводит Госжилинспекция совместно с полицией, специалистами МЧС, «Мособлгаза», органов местного самоуправления и управляющих компаний.
Он отметил, что в регионе проделана значительная работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с утечками бытового газа.
«Как показывает практика, подавляющее большинство таких несчастных случаев происходит на внутриквартирном газовом оборудовании. Поэтому проводится системная работа по доведению до 100% охвата газифицированных квартир договорами на его обслуживание и ремонт», – заключил Пестов.
В Московской области на данный момент свыше 40 тысяч газифицированных многоквартирных домов, что составляет почти три четверти многоквартирного жилого фонда.
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