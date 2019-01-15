РИАМО - 15 янв. Московская областная избирательная комиссия сформировала территориальную комиссию (ТИК) Ленинского района, соответствующее решение члены Мособлизбиркома единогласно приняли во вторник на заседании, передает корреспондент РИАМО.

«Избирательная комиссия Московской области решила сформировать ТИК Ленинского района в количестве 10 членов с правом решающего голоса сроком на пять лет», – сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Кроме этого, Мособлизбирком рассмотрел кандидатуру Веры Маркиной на должность председателя ТИК Ленинского района.

«Решение принято единогласно», – сказал Березкин на заседании.

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