РИАМО - 15 янв. Аэропорт «Шереметьево» провел внутреннее расследование и установил, что публикации в СМИ, связанные с недостоверным изложением данных об ВИП-обслуживании певицы Светланы Лободы, порочат репутацию воздушной гавани, говорится в сообщении пресс-службы АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Лобода закатила скандал в московском аэропорту «Шереметьево» из-за того, что сотрудники воздушной гавани не доставили ее в ВИП-зал. После певица заявила, что из-за нерасторопности персонала она рисковала опоздать на репетицию концерта.

«К гейту были направлены три агента и два электромобиля, которые прибыли своевременно и ожидали выхода ВИП-пассажиров для их дальнейшего сопровождения до ВИП-зала. <…> Пассажирка Лобода отказалась от транспортировки на электрокаре, мотивируя свой отказ необходимостью дождаться няню, которая прибыла в салоне экономического класса», – говорится в сообщении.

Остальные пассажиры сели в электрокар и были доставлены к кабинам погранконтроля, «исключив вынужденное ожидание, когда пассажирка Лобода дождется няню и воспользуется услугами транспортировки».

После этого агент по встрече предложил певице подождать пару минут до прибытия электромобиля для комфортного перемещения пассажирки, ребенка и сопровождающего лица. Но артистка отказалась от предложенной услуги и направилась на пограничный контроль пешком. Далее ее сопроводили в ВИП-зал, обеспечив помощь в переноске ручной клади.

«Процедура встречи пассажирки Лободы от выхода из гейта до завершения оформления пограничных формальностей заняла 5 минут 4 секунды. <…> Находясь в ВИП-зале, пассажирка публично высказала неудовлетворенность объемом и качеством оказанных услуг, выразила предупреждения «устроить большие неприятности и научить, как проходить паспортный контроль». Это происходило с неоднократным использованием нецензурных выражений, также в присутствии несовершеннолетних детей и других пассажиров», – отмечается в материале.

При этом администратор зала пыталась в вежливой форме пояснить девушке порядок действий и регламент при встрече ВИП-пассажиров.

В аэропорту подчеркивают, что при обслуживании пассажирки, ее ребенка и сопровождающих лиц были полностью и своевременно соблюдены правила обслуживания пассажиров в ВИП-залах, установленные в договоре обслуживания между компанией и клиентом.

Видео скандала Светланы Лободы в московском аэропорту>>