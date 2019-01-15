РИАМО - 15 янв. В МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского начало функционировать онкологическое отделение хирургических методов лечения, оно полностью укомплектовано и оснащено самым современным оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«На сегодняшний день в МОНИКИ сформирован полноценный онкологический кластер, в который также вошли отделения радиотерапии и онкологическое отделение лекарственных методов лечения», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

В отделении успешно выполняются высокотехнологичные малоинвазивные операции при злокачественных опухолях и предраковых заболеваниях органов дыхания, пищеварения, молочных желез, грудной и брюшной стенок, добавил он.

«Следует подчеркнуть, что осуществлен полный переход к видеоэндохирургии при плановых операциях при всем спектре торакоабдоминальной онкологической патологии, в результате чего малоинвазивными видеоэндоскопическими доступами выполняются самые разнообразные и сверхсложные операции», – уточнил Матвеев.

Он дополнил, что отделение плодотворно сотрудничает с другими структурными подразделениями института и ведущими онкологическими учреждениями России.