РИАМО - 15 янв. ООО «УК «Евродом» произвело перерасчет платежей за коммунальные услуги жителям дома №18 в деревне Лобаново городского округа Истра после проверки Госжилинспекции, общая сумма возврата средств составила свыше 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой документарной проверки по поступившему обращению государственные жилищные инспекторы выявили нарушения в начислении платы за коммунальные услуги.

«До июля 2017 года управляющая организация выставляла собственникам помещений плату за «Содержание и ремонт» в размере 30 рублей 20 копеек за квадратный метр. Начиная с августа 2017 года, ООО «УК «Евродом» в платежных документах добавила дополнительную, несогласованную с жителями услугу, стоимость которой составила еще 6 рублей 3 копейки за «квадрат». Таким образом, стоимость оплаты за услуги по содержанию и ремонту многоквартирного дома составила 36 рублей 23 копейки», – отмечается в материале.

Согласно закону, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, такой размер устанавливается органом местного самоуправления.

«По решению Совета депутатов городского округа Истра стоимость содержания и ремонта общего домового имущества для указанного типа домов составляет 30 рублей 20 копеек за квадратный метр жилого помещения», – прокомментировал ситуацию руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

ООО «УК «Евродом» своевременно отчиталось о произведении перерасчета по вышеуказанному многоквартирному дому. Общая сумма корректировки начислений составила 207,86 тысячи рублей.

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