РИАМО - 15 янв. Для водителей и кондукторов автобусов в Подмосковье проводят инструктажи о запрете высаживать несовершеннолетних безбилетников, родителям же необходимо контролировать и своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт «Стрелка», говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

С ноября 2017 года на предприятии действует решение о запрете высадки несовершеннолетних пассажиров, не оплативших проезд. Нововведение было инициировано перевозчиком для предотвращения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, что особенно актуально в холодное время года.

«Во всех филиалах «Мострансавто» с водителями и кондукторами проводятся инструктажи о запрете высаживать из транспортных средств несовершеннолетних пассажиров, которые не имеют возможности оплатить проезд. Ежедневно автобусами предприятия пользуются в среднем около 100 тысяч школьников и студентов Московской области», – отмечается в сообщении.

При оплате проезда единой транспортной картой «Стрелка» для учащихся действует скидка – 50%. В городском сообщении поездка стоит 17,22 рубля. С 36-й поездки скидка составит 99%. В пригородном сообщении для первых 35 поездок также действует скидка 50% от соответствующего зонального тарифа, который зависит от расстояния. Кроме того, 1% от стоимости проезда учащийся заплатит, начиная с 36-й транзакции.

Родителей призвали контролировать и своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт «Стрелка», а также обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.