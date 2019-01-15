РИАМО - 15 янв. «Мосэнергосбыт» исполнил предупреждение Московского управления ФАС о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Ведомство ранее установило, что «Мосэнергосбыт» навязывал управляющей компании многоквартирного дома невыгодные условия договора энергоснабжения.

«Гарантирующий поставщик отказывался исключить из договора обязанность управляющей компании по оплате потерь электрической энергии в кабельных линиях, которые не являются общедомовым имуществом многоквартирного дома», – отмечается в сообщении.

По данным УФАС, предприятие фактически возлагало на управляющую компанию расходы на содержание имущества, которое ей не принадлежит и находится за границами территории многоквартирного дома.

«Мосэнергосбыт» во исполнение предупреждения предпринял действия, направленные на исключение спорного обязательства из договора, тем самым исполнил предупреждение и избежал административной ответственности», – заключается в материале.