РИАМО - 15 янв. Новое медицинское оборудование доставили в детскую больницу Солнечногорска, стоимость всей техники составила 11,9 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В детскую поликлинику Солнечногорской центральной районной больницы закуплена новая медицинская техника. Стоимость оборудования составляет 11,9 миллиона рублей», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что поступившая медтехника включает в себя аппараты для диагностики органов зрения, а также реабилитационное оборудование.

«Техническое оснащение медицинских учреждений имеет не меньшее значение, чем укомплектованность кадрами. Поступившее в детскую поликлинику Солнечногорской ЦРБ оборудование позволяет выполнять на высоком уровне обследования зрения, проводить реабилитацию пациентов – восстановление функций верхних и нижних конечностей, сердечно-сосудистой системы. Новая медицинская техника уже введена в работу», – дополнил Матвеев.

В прошлом году на закупку и оснащение медучреждений Подмосковья медицинским оборудованием было выделено порядка 5 миллиардов рублей.

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