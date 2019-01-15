РИАМО – 15 янв. Профильный комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию проконтролирует конкурсную процедуру по выбору подрядчика по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Кулаковский» в Чехове, сообщила во вторник председатель комитета Алла Полякова.

«Мы взяли на себя контроль, чтобы подрядчик до мая месяца был определен. Все конкурсные процедуры проведут в рамках законодательства», – сказала Полякова в ходе расширенного заседания.

Она напомнила, что полигон ТКО «Кулаковский» включен в государственную программу Московской области «Экология окружающей среды Подмосковья 2017-2026 годы».

Полигон «Кулаковский» закрыли 1 сентября 2017 года и исключили из территориальной схемы обращения с отходами Московской области.

Ранее заместитель главы администрации городского округа Алексей Миронов заявил, что в мае текущего года на полигоне ТКО «Кулаковский» в Чехове планируют начать рекультивацию.

Во вторник в Чехове прошло выездное заседание комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию на тему: «Соблюдение требований природоохранного законодательства при рекультивации полигона ТКО «Кулаковский»: проблемы и пути их решения».